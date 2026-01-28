Bologna-Milan: arbitra Manganiello. Nessun precedente in stagione con il Diavolo

vedi letture

E' stato designato l'arbitro di Bologna-Milan, gara valida per la 23^ giornata di Serie A che si giocherà martedì 3 febbraio allo stadio Dall'Ara: a dirigere la partita sarà Gianluca Manganiello, mentre al VAR ci saranno Mazzoleni e Ghersini. In questa stagione, il fischietto della sezione di Pinerolo non ha ancora arbitrato i rossoneri.

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: ROSSI C.– CAVALLINA

IV uomo: PEZZUTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GHERSINI