Cremonese-Milan, arbitra Massa: un solo precedente in stagione con i rossoneri

Oggi alle 15:12L'arbitro
di Enrico Ferrazzi

Si riporta di seguito la designazione arbitrale per Cremonese-Milan:

Arbitro: MASSA
Assistenti: MELI – ALASSIO
IV uomo: AYROLDI
VAR: GUIDA
AVAR: MAGGIONI

Davide Massa delle sezione di Imperia ha diretto in questa stagione una sola volta il Milan, vale a dire nella trasferta in casa della Fiorentina (11 gennaio 2026, risultato finale 1-1). In carriera, invece, i precedenti con i rossoneri sono 25, con un bilancio di 7 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte.