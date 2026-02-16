Milan-Como: arbitra Mariani, al VAR ci saranno Gariglio e Maresca

E' stato designato l'arbitro di Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A che si giocherà mercoledì alle 20.45 a San Siro: a dirigere la gara sarà Maurizio Mariani, mentre al VAR ci saranno Gariglio e Maresca. In questa stagione il fischietto della sezione di Aprilia ha arbitrato una volta i rossoneri: Milan-Genoa 1-1. 

Questa la squadra arbitrale al completo

Arbitro: MARIANI

Assistenti: TEGONI – BINDONI

IV uomo: MARCENARO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MARESCA

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A

Inter 61
Milan 53*
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 41*
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28*
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 21*
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15

*una partita in meno