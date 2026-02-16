Milan-Como, arbitra Mariani: un precedente in stagione con i rossoneri
MilanNews.it
E' stato designato l'arbitro di Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A che si giocherà mercoledì alle 20.45 a San Siro: a dirigere la gara sarà Maurizio Mariani, mentre al VAR ci saranno Gariglio e Maresca. In questa stagione il fischietto della sezione di Aprilia ha arbitrato una volta i rossoneri: Milan-Genoa 1-1.
Questa la squadra arbitrale al completo:
Arbitro: MARIANI
Assistenti: TEGONI – BINDONI
IV uomo: MARCENARO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARESCA
Pubblicità
L'arbitro
La vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadradi Pietro Mazzara
Le più lette
1 La vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadra
2 Costacurta su Bastoni: "Ci sono rimasto male, anche perché credo stia andando verso un'élite dove c'è dentro anche Maldini"
4 MN - Inter, Marotta: "Bastoni ha sbagliato, lo riconosco, ma è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quanto successo"
06:23 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
Milan, occhio alla trappola Como. Fabregas carica l'ambiente, non è andata giù la sconfitta dell'andata
Oggi Saelemaekers atteso in gruppo. Chi sostituirà Rabiot? Le possibili scelte di Allegri per il Como
Luca SerafiniLe maschere di Allegri. L'assenza di Leao non è la fortuna di Nkunku. Spalletti, 40 anni dopo...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com