Pisa-Milan, arbitra Fabbri. Al VAR Aureliano e Serra

E' stato designato l'arbitro di Pisa-Milan, gara valida per la 25^ giornata di Serie A in programma domani sera alle 20.45: a dirigere la partita sarà Michael Fabbri, mentre al VAR ci saranno Aureliano e Serra. In questa stagione, il fischietto della sezione di Ravenna ha arbitrato una sola volta i rossoneri: 28 dicembre 2025, Milan-Hellas Verona 3-0.

Questa la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: FABBRI

Assistenti: IMPERIALE – PASSERI

IV uomo: PICCININI

VAR: AURELIANO

AVAR: SERRA