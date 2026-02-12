Pisa-Milan, arbitra Fabbri. Al VAR Aureliano e Serra
E' stato designato l'arbitro di Pisa-Milan, gara valida per la 25^ giornata di Serie A in programma domani sera alle 20.45: a dirigere la partita sarà Michael Fabbri, mentre al VAR ci saranno Aureliano e Serra. In questa stagione, il fischietto della sezione di Ravenna ha arbitrato una sola volta i rossoneri: 28 dicembre 2025, Milan-Hellas Verona 3-0.
Questa la squadra arbitrale al completo:
Arbitro: FABBRI
Assistenti: IMPERIALE – PASSERI
IV uomo: PICCININI
VAR: AURELIANO
AVAR: SERRA
