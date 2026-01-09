Fiorentina-Milan: arbitra Massa, al VAR Maresca e Chiffi

Fiorentina-Milan: arbitra Massa, al VAR Maresca e ChiffiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:18L'arbitro
di Enrico Ferrazzi
fonte aia-figc.it

E' stato designato l'arbitro di Fiorentina-Milan, gara valida per la 20^ giornata di Serie A che si giocherà domenica alle 15: a dirigere la partita sarà Davide Massa della sezione di Imperia. Al VAR ci saranno invece Maresca e Chiffi. Ecco la squadra arbitrale al completo: 

Arbitro: MASSA

Assistenti: MELI – COSTANZO

IV uomo: RAPUANO

VAR: MARESCA

AVAR: CHIFFI

Questo il programma della 20^ giornata di Serie A:

10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna DAZN
10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa DAZN
10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo DAZN
10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma DAZN
11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN
11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli DAZN
12/01/2026 Lunedi 18.30 Genoa-Cagliari DAZN
12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY