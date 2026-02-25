La squadra arbitrale di Cremonese-Milan: arbitra Massa, Guida al VAR

La squadra arbitrale di Cremonese-Milan: arbitra Massa, Guida al VARMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:50L'arbitro
di Andrea La Manna

Domenica alle 12:30 il Milan sarà ospite della Cremonese per il match valido la 27esima giornata di Serie A. Questa la squadra arbitrale che dirigerà la partita:

CREMONESE-MILAN 
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli – Alassio
IV: Ayroldi
VAR: Guida
AVAR: Maggioni 

CREMONESE-MILAN
Domenica 01/03
h. 12:30
tv: DAZN
Web: MilanNews.it