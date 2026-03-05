Milan-Inter: arbitra Doveri, al VAR Abisso e Di Bello
MilanNews.it
E' stato designato l'arbitro per Milan-Inter, gara valida per la 28^ giornata di Serie A: a dirigere il derby di Milano in programma domenica alle 20.45 sarà Daniele Doveri, mentre al VAR ci saranno Abisso e Di Bello. In questa stagione, il fischietto della sezione di Roma ha già diretto il Diavolo in due occasioni, entrambe in campionato: Udinese-Milan 0-3 e Atalanta-Milan 1-1.
Questa la squadra arbitrale al completo:
Arbitro: DOVERI
Assistenti: BACCINI – BERTI
IV uomo: MARCHETTI
VAR: ABISSO
AVAR: DI BELLO
L'arbitro
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com