Milan-Inter: arbitra Doveri, al VAR Abisso e Di Bello

E' stato designato l'arbitro per Milan-Inter, gara valida per la 28^ giornata di Serie A: a dirigere il derby di Milano in programma domenica alle 20.45 sarà Daniele Doveri, mentre al VAR ci saranno Abisso e Di Bello. In questa stagione, il fischietto della sezione di Roma ha già diretto il Diavolo in due occasioni, entrambe in campionato: Udinese-Milan 0-3 e Atalanta-Milan 1-1.

Questa la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: DOVERI

Assistenti: BACCINI – BERTI

IV uomo: MARCHETTI

VAR: ABISSO

AVAR: DI BELLO