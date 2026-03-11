Lazio-Milan, arbitra Guida reduce dalla Champions. Al Var Chiffi-Maggioni

L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il 29° turno del campionato di Serie A Enilive che si giocherà nel prossimo weekend. Il Milan sarà ospite della Lazio allo stadio Olimpico, che tornerà a riempirsi solamente in questa occasione dopo 4 partite senza i tifosi in sciopero. Per la sfida è stato designato il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata: il fischietto campano è reduce dalla direzione in Champions League della gara tra Newcastle United e Barcellona. Al Var ci saranno Chiffi e Maggioni.

LAZIO – MILAN h. 20.45

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV: AYROLDI

VAR: CHIFFI

AVAR: MAGGIONI