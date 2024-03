Europa League, Slavia Praga-Milan: arbitra lo svedese Nyberg

Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Slavia Praga-Milan, gara valida per il ritorno degli ottavi di Europa League in programma giovedì alle 18.45:

Arbitro: Glenn Nyberg SWE

Assistenti arbitri: Mahbod Beigi SWE - Andreas Söderqvist SWE

Quarto uomo: Adam Ladebäck SWE

VAR: Dennis Higler NED

AVAR: Pol van Boekel NED