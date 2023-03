Fonte: aia-figc.it

© foto di Federico De Luca 2022

Ecco la squadra arbitrale designata per Milan-Salernitana, match valido per la 26^ giornata di Serie A in programma lunedì alle 20.45 a San Siro:

Arbitro: LA PENNA

Assistenti: ZINGARELLI – DI MONTE

IV uomo: PERENZONI

VAR: BANTI

AVAR: GUIDA