Fabrizio Pasqua, classe 1982, nato a Nocera Inferiore, ha diretto ben 180 partite tra serie A, B e C distribuendo 751 cartellini gialli, in 21 occasioni ha espulso per doppia ammonizione, 30 i rossi diretti, mentre 33 sono stati i rigori assegnati. Dalla stagione 2014/15 è arbitro di Serie A con 43 presenze totali.