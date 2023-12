Atalanta, Muriel: "Finale bellissimo. Il tacco? In quei momenti non ci pensi..."

vedi letture

Luis Muriel, protagonista con il gol del 3-2 finale, ha parlato a DAZN nel post partita di Atalanta-Milan.

Ci racconti il finale pazzesco? “È stato un finale bellissimo, siamo riusciti a trovare il vantaggio e finalmente vincerla. Abbiamo fatto una grande partita, tenendo duro quando loro avevano la palla. Siamo stati bravi quando siamo andati vicini la porta. Questa è la strada”.

Il gol di tacco: “Sono giocate figlie del momento. In quel momento non ci pensi, anche se lo alleni non sai mai quando ti capita un’occasione così. Non riuscivo a coordinarmi in un’altra maniera. È riuscita e siamo tutti contenti”.

Sei leggero di testa: “Sono tranquillo, mi metto a disposizione dei miei compagni e dell’Atalanta. Cerco di dare il mio contributo. Ho sempre voglia di giocare, quando mi capitano le occasioni cerco sempre di dare il massimo. Oggi sono riuscito a fare gol e regalare la vittoria. Una partita bellissima da parte di tutti”.

Siete ancora vicini al quarto posto: “Ti dà grande motivazione e forza. In Europa League siamo riusciti a passare il girone con un turno di anticipo, ci dà forza e tranquillità avere questo grande gruppo. Abbiamo avuto difficoltà con gli infortuni ma abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo e di poterci rialzare sempre”.