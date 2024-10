Brugge, Jashari su Okafor:" Ho giocato con lui nella Svizzera, è un bel giocatore. Sono felice che giochi per una grande squadra"

vedi letture

Ardon Jashari, difensore del Club Brugge, è intervenuto così in conferenza stampa dalla pancia di San Siro per presentare la sfida di domani contro il Milan, valida per la terza giornata di Champions League. Questo un estratto delle sue parole e le dichiarazioni su Noah Okafor:

Sei svizzero: che ne pensi del tuo connazionale Okafor?

"È un bel giocatore, ho giocato con lui nella Svizzera e sono veramente felice che giochi per una grande squadra. Ci sono tanti giocatori forti, ma domani pensiamo solo a noi".

DOVE VEDERE MILAN-CLUB BRUGGE

Data: martedì 22 ottobre 2024

Ore: 18.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it