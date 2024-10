MN - Milan-Club Brugge, la probabile formazione dei belgi

Se Fonseca si è sbilanciato per quanto riguarda la formazione che domani sera affronterà il Brugge (clicca qui) lo stesso non si può dire sull'allenatore dei belgi Nicky Hayen, molto più ermetico in conferenza. La probabile formazione del Brugge in ogni caso dorebbe essere la seguente. Skov Olsen è recuperato, ma non è ancora al 100%: al suo posto potrebbe invece giocare Skoras.

CLUB BRUGGE (4-3-3)

22 Mignolet

65 Seys 44 Mechele 4 Ordóñez 55 De Cuyper

15 Onyedika 30 Jashari 20 Vanaken

7 Skov Olsen 9 Jutglà 8 Tzolis

Allenatore: Nicky Hayen

A disp: 29 Jackers, 2 Romero, 58 Spileers, 64 Sabbe, 10 Vetlesen, 27 Nielsen, 21 Skoras, 68 Talbi, 17 Vermant.

Indisponibili: Boyata, Meijer, Nilsson

Diffidati: /

Squalificati: /