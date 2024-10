Probabile formazione Milan: Fonseca svela l'undici che affronterà il Brugge. E convoca Camarda, che può battere un record in Champions League

Nella conferenza stampa di questo pomeriggio Fonseca, con un siparietto, ha comunicato la formazione titolare che domani pomeriggio affronterà il Club Brugge nella terza giornata della fase a campionato della nuova Champions League: Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.

I rossoneri sono ancora alla ricerca dei primi tre punti europei in stagione, e lo faranno con la squadra titolare al gran completo. Fonseca però dovrà fare a meno delle solite alternative in attacco: Abraham è ancora out dopo l'infortunio alla spalla rimediato sabato, mentre Jovic non è in lista UEFA. Quindi come unica alternativa di ruolo ad Alvaro Morata ci sarà Francesco Camarda, che domenica pomeriggio ha giocato solo un tempo con il Milan Futuro proprio per arrivare con la giusta condizione fisica per l'impegno di domani: per Camarda si tratta della prima convocazione nella massima competizione europea a poco più di 16 anni. Se dovesse poi addirittura segnare, oltre che esordire, diventerebbe anche il marcatore più giovane della storia della Champions League.

MILAN 4-2-3-1

16 Maignan

22 Royal 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo Hernandez

29 Fofana 8 Loftus-Cheek

11 Pulisic 14 Reijnders 10 Leao

9 Morata

A disposizione: 1 Sportiello, 96 Torriani, 31 Pavlovic, 28 Thiaw, 42 Terracciano, 80 Musah, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 73 Camarda. All. Paulo Fonseca

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Calabria, Abraham

Ballottaggi: /

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Felix Zwayer

Assistenti: Robert Kempter - Christian Dietz

IV uomo: Florian Badstübner

VAR: Christian Dingert

AVAR: Sören Storks

DOVE VEDERE MILAN-CLUB BRUGGE

Data: martedì 22 ottobre 2024

Ore: 18.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it

