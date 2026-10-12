Atalanta, tegola Elmas: espulso nel finale, salterà il Milan

Atalanta, tegola Elmas: espulso nel finale, salterà il MilanMilanNews.it
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Oggi alle 21:00L'Avversario
di Francesco Finulli
Eljif Elmas espulso nel finale di Atalanta-Venezia 3-1: salterà la prossima gara della Dea, domenica alle 18 a San Siro contro il Milan

Tegola nel finale di partita per l'Atalanta, che nel tardo pomeriggio di oggi ha battuto 3-1 il Venezia nel primo dei due posticipi della sesta giornata del campionato di Serie A Enilive. Al minuto 89, infatti, il Var ha richiamato l'arbitro Paride Tremolada che ha deciso di trasformare da giallo a rosso il cartellino per Eljif Elmas. Espulso, il calciatore macedone sarà costretto a saltare il prossimo impegno della Dea in campionato, domenica prossima a San Siro contro il Milan di Amorim.

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA SETTIMA GIORNATA

VENERDÌ 16/10

ore 20.45, Frosinone-Sassuolo

SABATO 17/10

ore 15, Venezia-Napoli
ore 18, Bologna-Inter
ore 20.45, Roma-Genoa

DOMENICA 18/10

ore 12.30, Udinese-Lecce
ore 15, Fiorentina-Como
ore 18, Milan-Atalanta
ore 20.45, Juventus-Lazio

LUNEDÌ 19/10

ore 18.30, Monza-Cagliari
ore 20.45, Parma-Torino