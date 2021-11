Fiorentina-Milan, tre assenze in difesa per Italiano: Quarta, Milenkovic e Nastasic

In vista di Fiorentina-Milan di domani sera, la squadra di Vincenzo Italiano avrà 3 importanti assenze tutte concentrate nel reparto difensivo. Mancheranno infatti Martinez Quarta e Milenkovic per squalifica, mentre non ci sarà nemmeno Nastasic per infortunio. Questo può essere di certo in vantaggio per il Milan e per i possenti attaccanti (Ibrahimovic e Giroud) che mister Stefano Pioli ha a disposizione.