Genoa, Retegui a DAZN: "Sapevamo che sarebbe stato difficile contro una squadra che gioca un calcio bellissimo, siamo contenti per il punto"

vedi letture

Mateo Retegui ha parlato a DAZN al termine di Milan-Genoa 3-3. Le sue dichiarazioni:

Autogol o l’hai toccata? “Prima di tutto sono contento perché abbiamo fatto una grandissima partita contro una squadra troppo difficile che gioca un calcio bellissimo. Sul terzo gol non sento la palla, ma non so, voglio rivederla”.

Questo è il cuore che vuole Gilardino? “Noi sapevamo che oggi sarebbe stato difficile. Abbiamo iniziato bene, dopo il 3-2 la squadra ha comunque avuto fiducia. Sono contento, torniamo con un punto importante. Ringraziamo i tanti tifosi che sono venuti qua”.

Quanto ti mancava fare gol? “Tantissimo. Voglio fare tanti gol ma so che è difficile, voglio ringraziare mister, staff e squadra che mi danno sempre fiducia. Oggi ho segnato e sono contento”.

Quanto sei contenti che rimanga Gilardino? “Se rinnova siamo molto contenti, stiamo bene con lui. È una bellissima notizia”.