Genoa, Vasquez: "Partita un po' pazza, punto importante"

vedi letture

Johan Vasquez, difensore rossoblu, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Genoa. Queste le sue dichiarazioni.

Il valore di questo pareggio: “Il valore per noi è molto importante, è stata una partita un po’ pazza. Siamo andati subito in vantaggio, abbiamo fatto un bel primo tempo dove abbiamo concesso solo il cross: a queste squadre non puoi lasciare neanche un centimetro. Siamo in un momento importante dove possiamo fare ancora di più”.