Cagliari contro il Milan senza due calciatori titolari per squalifica

vedi letture

Nell'anticipo del sabato sera della 36^ giornata di Serie A il Milan di Stefano Pioli ospiterà in quel di San Siro il Cagliari di Claudio Ranieri alla ricerca di punti salvezza.

Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio nell'ultimo turno di campionato, con i sardi che ovviamente avranno da chiedere molto di più alla sfida di Milano rispetto ai rossoneri. C'è da dire, però, che il Cagliari affronterà il Milan senza due dei suoi titolari più importanti. Claudio Ranieri dovrà infatti trovare il modo per poter sostituire nel migliore dei modi sia Augello che Gaetano, entrambi assenti per squalifica.

I due non saranno però gli unici indisponibili fra le file dei sardi. Assenti per la sfida contro il Milan saranno anche Viola, Mancuso e Jankto, con quest'ultimo che in realtà è da valutare per un lieve fastidio alla caviglia.