Genoa, Gilardino: "Abbiamo deciso di creare molto sul lato di Theo e Leao. Giocare così contro il Milan è da squadra esperta"

Alberto Gilardino ha parlato a DAZN al termine di Milan-Genoa. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita: “Sono contento, interpretazione ottima della gara. L’avevamo preparata così. Questa squadra ha un cuore grande e ha voglia di stupire, questi sentimenti li dobbiamo coltivare e il nostro DNA deve essere questo. Venire qua a Milano contro questo Milan e fare una partita del genere, abbiamo necessità e bisogno di questo tipo di sentimenti”.

Più soddisfatto per la rimonta o la maturità con cui avete affrontato San Siro? “Siete cresciuti settimana dopo settimana, partita dopo partita. Abbiamo acquisito consapevolezza. Ribadisco che venire qua a giocare contro il Milan e avere questa interpretazione della gara è da squadra esperta, squadra che ha voglia di mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo sofferto tanto, vero, ma dobbiamo dare i meriti a questo Milan per le grandi qualità che ha in fase offensiva. Sono felicissimo, avevamo delle assenze e chi ha giocato e chi è entrato ha davvero dato tutto”.

Su Retegui: “Ha margini importanti. Ha voglia di crescere e correre. Ha fatto una partita importante, deve continuare così. Si è fatto trovare pronto, merito suo e della squadra. Doveva tenere botta, giocare a scarico e attaccare la profondità”.

Avete attaccato spesso sul lato di Theo: “L’avevamo preparata così, in determinate situazioni creare superiorità numerica sulla corsia di destra, dalla parte di Leao e Theo. Sono arrivate tante situazioni pericolose, compresi i gol. Creavamo sempre spazi per poter giocare lungo e per potere andare dentro”.