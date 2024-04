Juventus, alle 14 parla Massimiliano Allegri in conferenza stampa

Siamo nel giorno di vigilia di Juventus-Milan: bianconeri e rossoneri si fronteggeranno alle 18 di domani per una partita che potrebbe dire moltissimo in chiave secondo posto. Per i rossoneri ci sarà da riscattare un mese di aprile orribile. Ieri la Juventus si è allenata alla Continassa e sul sito ufficiale è stato pubblicato il report della sessione: "Prosegue la preparazione della Juve alla partita di sabato alle 18, contro il Milan, all’Allianz Stadium. Oggi il gruppo è sceso in campo al mattino: focus del lavoro è stato inizialmente su esercitazioni di possesso palla. Poi la squadra ha lavorato per reparti, concentrandosi su situazioni di gioco con difensori e centrocampisti in difesa contro la squadra avversaria e conclusioni finali".

La nota della società bianconera continua con alcune informazioni sulla vigilia della sfida: "Nella vigilia della sfida c'è la conferenza stampa di Mister Allegri: appuntamento alle 14, in diretta dall’Allianz Stadium, su Juventus Tv". Dunque Max Allegri parlerà in conferenza stampa alle ore 14 e sarà possibile leggere le sue dichiarazioni sul sito di MilanNews.it. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, invece, parlerà prima alle ore 11.