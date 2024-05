Cagliari, non solo Gaetano: anche Augello salterà il Milan per squalifica

Oltre a Gianluca Gaetano, espulso a pochi minuti dalla fine del primo tempo del match contro il Lecce, anche Tommaso Augello, terzino sinistro del Cagliari, non sarà a disposizione di Claudio Ranieri per il prossimo impegno dei sardi in programma sabato alle 20.45 a San Siro contro il Milan.

L'esterno rossoblu era diffidato ed è stato ammonito dall'arbitro Marcenaro nella ripresa perchè, al momento della sua sostituzione, ha lasciato il terreno di gioco con eccessiva lentezza.