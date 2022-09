Juventus, niente ricorso per le due giornate di squalifica a Di Maria: salterà Bologna e Milan

MilanNews.it

Nella giornata di ieri, il Giudice Sportivo ha reso noto la sua decisione dopo l'espulsione di Angel Di Maria contro il Monza per una gomitata a Izzo: il giocatore della Juventus è stato infatti fermato per due giornate. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il club bianconero non farà ricorso in quanto giudica sostanzialmente equa la punizione e dunque l'argentino salterà le prossime due sfide di campionato contro Bologna e Milan.