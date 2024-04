Il Genoa raggiunge il suo obiettivo prima del Milan: strapazza il Cagliari ed è salvo matematicamente

vedi letture

Lo stadio è tutto per lui. Il pubblico rossoblù, il suo popolo come spesso lo chiama, gli dedica l'ennesimo tributo. Al triplice fischio del direttore di gara dalla Nord parte il coro per Alberto Gilardino, artefice insieme alla società e alla squadra in campo, di un ottimo lavoro. La salvezza era nell'aria da un po', visto che il Genoa mai si è avvicinato alle zone calde della classifica, ma domenica sera è arrivata l'aritmetica certezza che i rossoblù disputeranno anche il prossimo campionato di Serie A. Una gioia importante arrivata in una serata iniziata con tante emozioni per il ritorno sotto la gradinata di Sidio Corradi, atteso dal presidente Zangrillo sul terreno di gioco poco dopo le 20.

Le parole di Gila

E venendo nuovamente al tecnico rossoblù, ha risposto alla domanda inerente al suo futuro: "E' stata una serata splendida innanzitutto - ha esordito l'allenatore del Grifone -. Fantastico il nostro popolo, avremo modo in questi giorni di sedermi con al società e parlare. C'è grande affetto, stima e riconoscenza nei confronti della società, di questa piazza, di questa gente e di questa squadra. Ricambiato. Io qua sto bene, lavoro bene. Mi auguro ci siano tutti i presupposti per andare avanti".

La situazione

Gilardino è in attesa di rinnovare il proprio contratto. Per il momento non ci sono state novità rilevanti anche se nella giornata di ieri dovrebbe essersi registrato un piccolo avvicinamento. In attesa che venga tutto messo nero su bianco e che si prenda una decisione in una direzione o nell'altra, l'allenatore si gode il suo Genoa. Che continua a stupire sempre di più.