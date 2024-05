Il Torino crede nell'Europa: Cairo spinge. Contro il Milan gara decisiva

Ai taccuini della 'Gazzetta dello Sport' il presidente del Torino Urbano Cairo ha analizzato il momento della squadra granata dopo il successo contro l'Hellas Verona. A due giornata dalla fine la squadra granata è decima in classifica: ha gli stessi punti della Fiorentina, ma una gara in più. "Stiamo vivendo un bel momento, adesso dobbiamo tutti crederci ed essere uniti perché dall’unione di tutte le componenti, ovvero la società, la squadra ed i tifosi, può nascere qualcosa di buono. Essere arrivati a questo punto, a due partite dalla fine, pienamente in pista per conquistare un posto in Europa, è una bella notizia".

Poi in un altro passaggio Cairo ha aggiunto: "Certo, da qui alla fine avremo due partite impegnative (contro il Milan sabato in casa poi in trasferta a Bergamo, ndr), ma ora è tutto nelle nostre mani: dobbiamo crederci, dobbiamo essere tutti molto uniti e dare tutti il massimo. È tutto aperto".

E ancora: "Questa di Verona è stata una vittoria importante. La prima stagione con Juric abbiamo fatto 50 punti, lo scorso anno sono stati 53, adesso possiamo fare meglio come ci eravamo riproposti: diamoci tutti dentro. Non è mai finita fino a quando ci saranno buone speranze. Oggi abbiamo un punto in meno del Napoli, con il quale siamo però in vantaggio negli scontri diretti. Poi vedremo la Fiorentina che cosa farà: è tutto aperto".