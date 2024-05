Il Torino continua anche oggi la sua preparazione verso il Milan. Due in dubbio

vedi letture

Il Torino si prepara ad affrontare il Milan sabato in un match molto delicato per l'Europa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe toccare a Pietro Pellegri giocare dal primo minuto dopo il gol da subentrato contro l'Hellas Verona. Il centravanti italiano infatti potrebbe far coppia con Duvan Zapata, che però è alle prese con problemi respiratori, o Antonio Sanabria, non apparso in condizioni brillanti.

Ieri Alessandro Buongiorno ha lavorato a parte, in leggerezza, ma lo staff di Ivan Juric cercherà di recuperarlo in vista della gara contro il Diavolo. Il suo è un problema di natura muscolare, a differenza di quello di Zapata, che sente delle fitte tra petto e spalle quando va in progressione. Il tecnico del Torino considera prioritario il rientro del difensore, anche per una pura questione caratteriale. È un trascinatore e un esempio, mentre l'attaccante è in grado di essere decisivo anche partendo dalla panchina.