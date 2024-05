Verso Torino-Milan: Juric, contro Pioli una delle peggiori media punti per partita in carriera

Sabato sera alle ore 20.45 il Milan sarà ospite del Torino allo stadio Grande Torino per la 37^ giornata di Serie A. A differenza della formazione di Stefano Pioli, quella di Ivan Juric deve provare a tenere vivo il sogno Europa almeno fino all'ultima giornata, motivo per il quale per i granata e l'allenatore croato sarà una sfida nella sfida.

Contro il Milan sabato, oltre a provare a mantenere l'imbattibilità in casa delle ultime due stagioni, Ivan Juric proverà anche a migliorare la media punti per partita contro Stefano Pioli, contro il quale il croato ha sempre avuto difficoltà nel corso della sua carriera. Nel bilancio totale di 11 partite, infatti, l'allenatore del Torino ha perso cinque volte, pareggiato e vinto in 3 contro il rossonero, con una media di 1,09 punti a partita.

Solo contro Inzaghi (0,43), Allegri (0,60) e Gasperini (0,80), fra gli allenatori attualmente in Serie A, Ivan Juric ha fatto peggio.