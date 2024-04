Il Genoa, prossimo avversario del Milan, in campo oggi alle 20:45

Queste le probabili formazioni di Genoa-Cagliari:

▪ Genoa-Cagliari - Lunedì, ore 20.45, stadio Ferraris

▪ Arbitro Dionisi

▪ Classifica: Genoa 39, Cagliari 32

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Come arriva il Genoa

Qualche dubbio di formazione per Alberto Gilardino che contro il Cagliari insegue un successo casalingo che manca da due mesi. In difesa davanti a Martinez dovrebbe essere confermato Vogliacco al fianco di De Winter e Vasquez mentre sulle corsie laterali Sabelli, Spence, Martin e Haps si contenderanno due maglie dal primo minuto. In mezzo al campo possibile ritorno di Badelj al fianco di Frendrup con Gudmundsson ad agire fra il ruolo di mezzala e la trequarti. In attacco confermata la coppia formata da Retegui ed Ekuban (da Genova, Andrea Piras).

Come arriva il Cagliari

Passato il terribile ciclo Atalanta-Intet-Juventus con ben 5 punti in cascina, e pure qualche rammarico, il Cagliari si prepara per affrontare la trasferta di Genova con tanto ottimismo ed un margine di 4 punti dalla zona calda. Il Genoa è abbondantemente fuori dal discorso e potrebbe avere meno motivazioni dei rossoblù sardi. Ranieri, dal canto suo, potrebbe confermare la difesa a 3 con Hatzidiakos, Mina e Dossena di fronte a Scuffet. A centrocampo potrebbe rivedersi Prati, che darebbe un turno di riposo a Makoumbou, con Nandez, Sulemana ed Augello a completare il reparto. Rebus attacco: squalificato Luvumbo, le soluzioni potrebbero essere Oristanio e Lapadula. Gaetano e Shomurodov pressoché certi della maglia da titolare. Recupera Petagna, che partirà dalla panchina (da Cagliari, Giancarlo Cornacchia).