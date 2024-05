Gazzetta - Nuovo allenatore Milan, a breve si decide: il borsino dei candidati

Con il secondo posto ormai sicuro, le ultime due partite di campionato saranno abbastanza inutili per il Milan che però vuole chiudere al meglio al sua stagione. Lo vuole in particolare Stefano Pioli che vuole salutare il club rossonero nel modo migliore possibili, quindi con due belle vittorie. Il suo addio tra pochi giorni è già scritto, tanto che da settimane il club di via Aldo Rossi ha fatto partire i casting per il nuovo allenatore.

SFIDA PORTOGHESE - I nomi, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, sono sempre tanti: tra gli obiettivi rossoneri resiste Sergio Conceiçao, che a fine stagione potrebbe salutare il Porto nonostante abbia qualche settimana rinnovato il suo contratto fino al 2028. Su di lui non ci sarebbe però solo il Milan, ma sembra essersi fatta avanti anche un’altra pretendente internazionale. Il portoghese è favorito sul connazionale Paulo Fonseca, il quale ha in mano una ricca e importante offerta del Marsiglia, ma è ovviamente molto intrigato dall'opzione Milan.

LE ALTERNATIVE - Restano poi in corsa anche altri profili, come per esempio Roberto Martinez, ct del Portogallo, e Domenico Tedesco, ct del Belgio, i quali però saranno impegnati al prossimo Europeo e quindi potranno sbarcare a Milanello solo a luglio inoltrato. In Europa viene seguito con interesse anche Mark van Bommel, sponsorizzato da Ibrahimovic, mentre guardando fuori continente resta ancora viva la pista che porta a Christophe Galtier, ex PSG ora all’Al-Duhail in Qatar. In netto calo invece le quotazioni di Marcelo Gallardo, ex River Plate e attuale tecnico dell'Al-Ittihad.