Torino in campo a Verona: i due diffidati sono titolari. In caso di ammonizione, salterebbero il Milan

Alle ore 15:00 nel programma della 36^ giornata di Serie A si giocano due sfide importanti nel panorama della lotta salvezza. L'Hellas Verona ospita il Torino con la possibilità di raggiungere la matematica certezza di continuare a giocare in massima serie in caso di una vittoria.

Baroni conferma Noslin largo e Bonazzoli unica punta, con Dawidowicz avanzato per l'occasione a centrocampo e Suslov ancora in panchina, almeno inizialmente. C'è Zapata (era in dubbio) al centro dell'attacco dei granata.

Di seguito le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Torino.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Dawidowicz, Duda; Lazovic, Serdar, Noslin; Bonazzoli.

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Mitrovic, Swiderski, Vinagre, Dani Silva, Suslov, Charlys, Tchatchoua, Corradi.

Allenatore: Marco Baroni.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Masina, Lovato, R.Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Ilic, Vojvoda; Zapata, Sanabria.

A disposizione: Gemello, Passador, Buongiorno, Pellegri, Sazonov, Kabic, Lazaro, Okereke, Della Valle, J. Silva, Linetty, Savva, Ciammaglichella.

Allenatore: Ivan Juric.

In campo tra i granata c'è, dunque, anche il diffidato Ricardo Rodriguez, così come l'altro diffidato Matteo Lovato; in caso di ammonizione, salterebberl la sfida contro il Milan di sabato sera.