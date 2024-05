Cuore Toro rimonta a Verona: il Torino sfiderà il Milan con sogni europeii

Il Torino sbanca il Bentegodi, sul campo dell'Hellas Verona risultato finale di 1-2.

In partenza sono lunghe fasi di studio per entrambe le compagini: gli unici a provare a rendersi pericolosi nella prima frazione sono i due grandi protagonisti, da una parte Noslin (anche ammonito prima dell'intervallo) e dall'altra Zapata. Nel finale di frazione si fa vedere anche Sanabria, ostacolato però da Dawidowicz, così come nell'area opposta non riesce a liberarsi al tiro Serdar.

A inizio ripresa subito un guizzo di Noslin, che costringe Milinkovic-Savic a superarsi per fermarlo. Tutto l'avvio di secondo tempo sorride agli scaligeri e a metà frazione ecco la ricompensa con il gol dell'1-0 segnato da Swiderski, che sembra poter avviare la festa. I gialloblù però mancano il colpo del raddoppio e si vedono puniti in maniera forte: al 77' il debuttante Savva, classe 2005, firma il pareggio prima del sorpasso del minuto 83. Lo realizza Pellegri, aiutato anche dal legno nel siglare l'1-2. Nel finale avrebbe pareggiato il Verona con Henry, il cui gol di testa però viene annullato per fallo in attacco. E per il centravanti oltre il danno, la beffa, visto che è stato anche espulso a tempo scaduto per proteste.