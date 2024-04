Genoa subito al lavoro verso il Milan: defaticante per chi ha giocato ieri

vedi letture

Squadra a Multedo dopo la magica atmosfera allo stadio. Prua verso il match con il Milan. Pronto un esodo di tifosi. Defaticante per i giocatori più utilizzati con il Cagliari. Palestra e campo per gli altri. Nessuna squalifica del giudice sportivo. Mercoledì una seduta. Prosegue il recupero dei convalescenti. Designazioni arbitrali giovedì. Venerdì al via la prevendita per la gara col Sassuolo. Genoa Women a Parma il 1° maggio nella quartultima del torneo. L’Under 19 M ospita domenica la Juventus a Quiliano. Su Prime Video il docu-film “Genoa ovunque e comunque” sul sentimento della genoanità. Un’opera che celebra i 130 anni del club. Nei prossimi giorni sull’e-commerce le maglie della sfida con gli isolani. Oggi la data di nascita di un mito rossoblù: Ottavio Barbieri.

Polvere di stelle – Una riunione spartiacque in apertura di mattinata. Di là le indicazioni scaturite dalla partita con il Cagliari. Di qua i primi orientamenti per la sfida in casa del Milan. Nel clima festoso ereditato dalla vittoria, il gruppo di ‘Gila’ si è ritrovato al centro, a poche ore dalle emozioni di una serata così. Bagni e massaggi per parte del gruppo. Esercitazioni tecniche e partitine, a porte piccole, per la restante. Decima vittoria in trentaquattro partite. Un altro sigillo lungo il percorso di miglior neopromossa nei maggiori campionati europei, per costruire il ponte tra presente e futuro. Corse sul campo per Messias che sta smaltendo i postumi dell’infortunio, mentre Matturro, vice-campione del mondo U20 con l’Uruguay, sta bruciando le tappe del recupero. Iter personali per Bani e Malinovskyi.