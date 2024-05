Torino, Juric a Sky: "Abbiamo fatto una bella partita, volevamo vincere"

vedi letture

Ivan Juric ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Torino e Milan.

Partita giocata come lei vuole. Cosa significa questa serata?

"Abbiamo fatto una bella partita, volevamo vincere. Ora siamo lì, dobbiamo rimanere sul pezzo e provare a vincere l'ultima. Stasera molti ragazzi erano affaticati, Buongiorno non si è allenato dieci giorni".

90 minuti che vi siete conquistati per la stagione che avete fatto.

"Abbiamo sempre avuto gli stimoli, dopo un inizio titubante ci siamo ripresi. Siamo soddisfatti. Gasperini sta facendo l'ennesimo miracolo a Bergamo, ha grandissimi calciatori e sarà dura".

L'Europa cambierebbe il suo destino?

"No, non ci sono i giusti presupposti. Mi piace l'unità, qui anche facendo una stagione favolosa ci sono state molte polemiche e critiche. Vorrei più felicità. Il presidente contestato, ma c'è un po' di tutto. Con il tempo ci provi a cambiare le cose ma ti accorgi che è inutile: giusto provare ad andare in Europa, abbiamo fatto un triennio fantastico".

Il suo futuro?

"Ora sono concentrato su questi ragazzi, abbiamo creato qualcosa di bello. Mi dispiace per tutto il resto".