Torino, Ricci a Sky: "Abbiamo approcciato bene. Juric via? Sarebbe un dispiacere"

Samuele Ricci ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Torino e Milan.

Anche stasera tanta corsa. Ma qual è il tuo vero ruolo?

"Ho sempre giocato più dietro, il mister mi ha chiesto di fare questo e cerco di farlo al meglio. Spesso sono spalle alla porta e devo abituarmi, cerchiamo di dare il massimo".

Cosa c'è stato in questi giorni di diverso dopo la vittoria di Verona?

"C'è tanto entusiasmo, abbiamo approcciato bene e siamo stati concentrati dall'inizio".

In cosa sei cresciuto?

"Sulla corsa, sul posizionamento in campo e sul non correre a caso. Ora devo lavorare su tante altre cose".

Quanto ti dispiace l'addio di Juric?

"Sarebbe un dispiacere, ci ha dato molto, anche ai nuovi entrati. Ci mette sempre il cuore, io ho qualche rammarico perché in qualche occasione potevamo fare meglio. Ora testa al presente".

Pensi all'Europeo?

"Non ci penso, voglio fare bene. Se verrà sarò contentissimo".