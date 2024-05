Matri: "Anche se non va d'accordo con Ibra mi piacerebbe Lukaku come nuovo 9 del Milan"

vedi letture

Alessandro Matri, ex attaccante rossonero, nel suo intervento a Radio Serie A parla delle scelte del Milan per il prossimo centravanti che dovrà sostituire il partente Giroud. Queste le sue dichiarazioni: "Il prossimo 9 del Milan? Sono la persona meno adatta per parlarne, visto che per 10 anni si è parlato della maledizione sulla 9 e io sono uno dei “maledetti”.

Però ci sono giocatori forti a cui si potrebbe pensare. C’è Benjamin Sesko, c’è Viktor Gyokeres, anche lui molto forte. E poi avevo ipotizzato un’altra opzione, probabilmente impossibile, ma che mi piacerebbe: Lukaku. Anche se non va d’accordo con Ibra, mi piacerebbe. Potrebbe fare bene”.