Farris: "Pioli? Pensiamo a goderci questa Inter"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa dopo la gara contro il Torino, il vice allenatore dell'Inter, Massimiliano Farris, ha dichiarato:

Pioli ha detto che l'Inter era sempre la squadra più forte e che i complimenti sono facili quando si vince.

"Credo che si sia già risposto. Noi abbiamo ottenuto tanti risultati, Stefano ha fatto il suo lavoro ed è un amico: abbiamo giocato insieme e ha fatto un grande lavoro. Ora pensiamo a goderci questa Inter".

Lei milanese e interista, ha avuto il compito di portare l'interismo nello spogliatoio.

"È uno spogliatoio al 100 per cento interista, non è tanto il discorso del tifo che ti fa gustare e soffrire in maniera particolare. Però abbiamo perso giocatori importanti, lo sanno tutti, ma ci siamo ritrovati con un gruppo di ragazzi fantastici con i quali è stato un piacere lavorare. Quest'anno è stato sempre un piacere andare a lavorare al centro sportivo, ci ritrovavamo spesso prima dell'allenamento".

Quale ritenete sia stata la svolta del campionato?

"Diciamo che non è una partita di per sé. Quando siamo andati a Riyadh, avevamo la preoccupazione di dover giocare una partita, poi siamo stati bravi a giocare la finale e vincere un trofeo. In quelle due partite c'era il rischio di andare sotto in classifica, poi siamo andati a Firenze senza due giocatori importanti e anche quella è una svolta. La squadra ha fatto una partita strepitosa e al termine di quel ciclo lì abbiamo avuto lo slancio decisivo".