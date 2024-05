I convocati del Cagliari: ci sono Mina e Viola. Out Makoumbou

Sono ventiquattro i calciatori del Cagliari convocati per la gara del “Meazza” contro il Milan (sabato, ore 20.45): out Antoine Makoumbou, tra i convocati di mister Ranieri c’è il ritorno di Marco Mancosu; in lista anche Nicolas Viola.

Questo l’elenco completo dei rossoblù, annunciati con il doppio cognome (materno/paterno) per celebrare la “Festa della Mamma” (qui le iniziative):

Radunovic (Manoljovic)

Dossena (Moreschi)

Mancosu (Scintu)

Lapadula (Vargas)

Viola (Sposato)

Deiola (Frau)

Prati (Montanari)

Hatzidiakos (Soodt)

Aresti (Pinna)

Oristanio (Contaldi)

Scuffet (Visintini)

Wieteska (Agata)

Sulemana (Sulemana)

Mina (Gonzalez)

Zappa (Guzzetti)

Pavoletti (Pasqualini)

Petagna (Belleli)

Obert (Obertova)

Kingstone (Mulenga)

Azzi (Dentello)

Shomurodov (Zulfizar)

Luvumbo (Filomena)

Di Pardo (Maestri)