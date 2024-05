Probabile formazione Cagliari: Mina in dubbio, Makoumbou non convocato

vedi letture

Dopo il pareggio ottenuto contro il Lecce, la squadra del Cagliari dovrà cercare di strappare qualche cosa dalla seconda forza del campionato, e sperare che il margine di tre punti sulla terz'ultima in classifica possa essere ampliato. Ranieri dovrà rinunciare agli squalificati Augello e Gaetano, oltre a Makoumbou, colpito duro in allenamento. Difficile il recupero di Viola, probabile quello di Mancosu, che comunque non dovrebbe partire titolare. Ergo 4-4-2 per il tecnico di Testaccio con Zappa, Dossena, Mina e Obert davanti a Scuffet. Nandez, Sulemana, Deiola, Oristanio in mediana, mentre Lapadula e Luvumbo guideranno l'attacco

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Nandez, Sulemana, Deiola, Oristanio; Luvumbo, Lapadula

Questo l’elenco completo dei rossoblù, annunciati con il doppio cognome (materno/paterno) per celebrare la “Festa della Mamma” (qui le iniziative):

Radunovic (Manoljovic)

Dossena (Moreschi)

Mancosu (Scintu)

Lapadula (Vargas)

Viola (Sposato)

Deiola (Frau)

Prati (Montanari)

Hatzidiakos (Soodt)

Aresti (Pinna)

Oristanio (Contaldi)

Scuffet (Visintini)

Wieteska (Agata)

Sulemana (Sulemana)

Mina (Gonzalez)

Zappa (Guzzetti)

Pavoletti (Pasqualini)

Petagna (Belleli)

Obert (Obertova)

Kingstone (Mulenga)

Azzi (Dentello)

Shomurodov (Zulfizar)

Luvumbo (Filomena)

Di Pardo (Maestri)