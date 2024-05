La probabile formazione del Cagliari: Yerry Mina in dubbio

Domani sera alle 20.45 a San Siro il Cagliari sarà ospite del Milan a margine della terzultima giornata di Serie A. I sardi sono a caccia di punti importanti per la salvezza, essendo solamente a due punti di vantaggio dalla zona retrocessione. Per farlo Claudio Ranieri schiererà ovviamente la migliore formazione possibile, rammentandosi che a San Siro un mese fa riuscì a pareggiare in rimonta contro l'Inter. Per i rossoblù è in dubbio uno dei leader carismatici, il difensore Yerry Mina che non è al meglio, così come Makoumbou; Gaetano e Augello sono squalificati. Ranieri potrebbe optare per una difesa a tre. Lo riporta Tuttosport.

Questa la probabile formazione del Cagliari contro il Milan:

CAGLIARI (3-5-2)

Scuffet

Zappa, Dossena, Obert

Nandez, Deiola, Prati, Sulemana, Luvumbo

Oristanio, Shomurodov