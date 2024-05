Ranieri stimola i suoi: "Il Milan ha tanti campioni, dovremo fare una gara eccelsa"

In vista della sfida di sabato sera contro il Milan, il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha dichiarato in conferenza stampa come riporta tuttomercatoweb.com:

Come arriva il Cagliari a questa partita?

"I ragazzi stanno bene, per forza di cose. Sappiamo che ci giochiamo la stagione in queste tre partite. Tre mesi fa avremo firmato per questa situazioni, ma siamo pronti".

Sarà una gara decisiva, viste le gare delle altre?

"Non credo. Secondo me sarà l'ultima gara quella decisiva. Mi auguro che la Lega faccia giocare queste gare in contemporanea, senza anticipi o posticipi".

Cosa si aspetta dal Milan?

"Ha tanti campioni e non la scopro io. E' una squadra che ha segnato più di tutti da palla inattiva. Dovremo fare una gara eccelsa, come contro Atalanta, Inter e Juventus".

Dopo il Milan si andrà dal Sassuolo. Ci saranno scelte mirate a quella gara?

"No, dovremo fare la nostra partita con il meglio che ho a disposizione".

Come sta Mina?

"Ha lavorato parzialmente con noi, e questo è un buon segno".

Sono importanti i ritorni di Petagna e Pavoletti?

"Non sono al 100%, ma è importante avere più scelte".

Il Milan non vive un gran momento. E' un pro o un contro per il Cagliari?

"Lo vedremo al termine della gara. Ripeto, il Milan ha grandi campioni e noi dovremo fare la nostra partita".

L'ultima sarà contro la Fiorentina, che giocherà la finale di Conference qualche giorno dopo.

"Penso alla gara contro il Milan, ma aldilà di ciò faccio il tifo per tutte le squadre italiane impegnate in Europa".