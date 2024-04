Napoli, Calzona: "Dopo 2-3 giorni qui mi sono reso conto che i problemi erano più ampi rispetto a ciò che avevo previsto"

In caso di accesso in Europa League o Conference League riterrebbe comunque positivo il suo lavoro? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Francesco Calzona, allenatore del Napoli che a due giorni dalla sfida contro la Roma - gara valida per la 34esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Secondo me si sbaglia a fare il paragone col Napoli dello scorso anno che è stato qualcosa di eccezionale. Bisogna fare il paragone col Napoli di quest'anno, tantissime cose con la palla al piede le abbiamo migliorate. Siamo la squadra che gioca più palloni nell'area avversaria, abbiamo alzato il possesso palla anche se a volte è sterile. Io mi baso molto sui numeri: chiaramente sono negativi, abbiamo preso una marea di gol e non va bene, questo è un dato che abbiamo peggiore. Ma io a fine anno giudico il mio lavoro da quanto sono arrivato e rispetto a quanto era stato fatto in precedenza".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Questa squadra ha dei problemi, l'ha detto anche il Presidente. Nella costruzione della squadra qualcosa non è andato per il verso giusto, chi è arrivato per sostituire Lozano, Kim o Elmas non ha inciso tantissimo. Non è tutta colpa loro, sono arrivati in una stagione molto particolare. Mi aspettavo di incontrare meno problemi, ma dopo 2-3 giorni qui mi sono reso conto che i problemi erano più ampi rispetto a ciò che avevo previsto".