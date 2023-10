Qui Juve. Chiesa e Vlahovic sì verso il Milan, Danilo in dubbio. Lunedì gli accertamenti

La Juventus è la prossima avversaria del Milan, la prossima domenica a San Siro. La squadra bianconera arriva con diversi casi da risolvere in infermeria, oltre all'assenza di Pogba squalificato per doping e in attesa di capire cosa ne sarà di Fagioli. Sia De Sciglio che Alex Sandro sono out, mentre Vlahovic e Chiesa dovrebbero recuperare, con quest'ultimo che ha lasciato la Nazionale proprio per riprendersi completamente.

Chi invece è in dubbio per la sfida con i rossoneri è Danilo: il capitano bianconero ha subito un infortunio di natura muscolare nel corso di Brasile-Venezuela ed è di ritorno a Torino. Prima di creare allarmismi, come suggerisce Tuttosport oggi, sarà utile ascoltare il parere dello staff medico bianconero che lunedì sottoporrà il giocatore ad accertamenti più approfonditi.