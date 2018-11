Verso Lazio-Milan, il racconto dell'allenamento biancoceleste: differenziato per Caicedo, Milinkovic brilla in partitella

Seduta mattutina per la Prima Squadra della Capitale, che quest’oggi si è ritrovata alle ore 11:00 sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello.

I biancocelesti hanno effettuato un iniziale riscaldamento composto da esercizi di messa in moto e skip. Successivamente, gli uomini in campo si sono dedicati da un torello sul campetto adiacente per poi effettuare una partitella a campo ridotto con l’ausilio delle sponde. Il lavoro odierno è terminato con una sfida in famiglia vinta dai fratinati con doppietta di Milinkovic.

Lavoro differenziato per Felipe Caicedo. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.