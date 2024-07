Guidi: "A Roma ho avuto la possibilità di vivere la quotidianità del lavoro con mister Mourinho e mister De Rossi"

Nella giornata odierna il Milan ha comunicato di aver scelto Federico Guidi come nuovo allenatore della formazione Primavera. Queste le dichiarazioni del nuovo tecnico in esclusiva a Milan TV.

La sua esperienza a Roma:

“Roma per me è stata un’esperienza estremamente formativa perché è un club che mi ha dato tanto in questi due anni, ho avuto la possibilità di vivere la quotidianità del lavoro con mister Mourinho e mister De Rossi poi. Ho avuto la fortuna di raggiungere trofei importanti come la Coppa Italia e la Supercoppa. Peccato non essere riusciti a chiudere il nostro percorso con la vittoria dello scudetto, però la cosa che mi piace di più sono stati i tantissimi esordi che siamo riusciti a fare portando i ragazzi in prima squadra, e questo penso che per noi addetti ai lavori del settore giovanile sia la nostra missione ed il nostro risultato più grande”.