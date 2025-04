Primavera, la classifica: il Milan rimane settimo e con una gara in più

Di seguito la classifica del campionato di Primavera 1 dopo l'incontro andato in scena questo pomeriggio in Toscana tra Empoli e Milan, valevole per il 34° turno del campionato di Serie A e finita 1-0 per i padroni di casa. I rossoneri perdono e rimangono settimi a -1 dal sesto posto, l'ultimo valevole per i playoff, con una gara in più. La frenata, che arriva dopo due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre, è pesante:

Roma 70 punti

Inter 66

Sassuolo 63

Fiorentina 60

Juventus 58

Verona 53

Milan 52*

Lazio 51

Genoa 50

Cagliari 48

Torino 43

Lecce 42

Monza 42

Cesena 41

Atalanta 40

Cremonese 38

Empoli 33*

Bologna 33

Sampdoria 22

Udinese 14

34° TURNO

Empoli-Milan 1-0

Cesena-Bologna (venerdì 18 alle 18)

Lecce-Fiorentina (sabato 19 alle 11)

Inter-Atalanta (sabato 19 alle 13)

Cagliari-Genoa (sabato 19 alle 13)

Juventus-Lazio (domenica 20 alle 11)

Verona-Cremonese (domenica 20 alle 13)

Roma-Udinese (lunedì 21 alle 12)

Monza-Sassuolo (lunedì 21 alle 14)

Sampdoria-Torino (lunedì 21 alle 16)