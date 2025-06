Federico Guidi lascia il Milan Primavera. Renna dell'U17 il sostituto

vedi letture

AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Federico Guidi, tecnico della squadra Primavera.

Il Club desidera ringraziare Federico per l'impegno, la passione e la professionalità dimostrati durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni umane e professionali per il futuro.

Lasciando i rossoneri l'allenatore ha voluto salutare con affetto il club e i suoi tifosi. Queste le sue dichiarazioni: "È stato un onore far parte di un Club prestigioso come il Milan. In particolare, il mio grazie va al Direttore Vincenzo Vergine, per la fiducia e il sostegno dimostrati in questo percorso.

Insieme ai calciatori e a tutto lo staff del Vismara, abbiamo condiviso un cammino fatto di impegno, crescita e passione. È stata una stagione intensa, in cui si sono creati dei legami importanti che resteranno per sempre dentro il mio cuore.

Dopo questa esperienza, sento il bisogno di mettermi in gioco in nuove sfide. Porterò con me il ricordo di un ambiente straordinario, che mi ha arricchito sia dal punto di vista umano che professionale ma soprattutto, resterò sempre un tifoso rossonero, non escludo che un giorno le nostre strade possano incrociarsi di nuovo. Grazie di cuore a tutto il Milan,

Federico Guidi".

L'allenatore ha manifestato, con la solita correttezza ed educazione che lo contraddistingue, al club il desiderio di misurarsi in altri campionati e ad altri livelli (ha offerte in Serie C): la società ha accolto la sua richiesta, anche alla luce dell'ottimo rapporto e del rispetto reciproco che si è venuto a creare in questi mesi di lavoro.

Per il sostituto al momento l'intenzione è quella di percorrere la strada di una soluzione interna, con Giovanni Renna, tecnico dell'U17, in pole.