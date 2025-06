Primavera, Longoni: "Giocare in prima squadra sarebbe un sogno. Prendo spunto da Maignan"

Alessandro Longoni, portiere della Primavera del Milan, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sportitalia: "L’obiettivo era arrivare ai playoff e cercare di vincerlo, abbiamo trovato una squadra più forte di noi, lo accettiamo. Se è stata una annata comunque positiva per me? In queste annate ci sono stati alcuni momenti complicati come vari infortuni che ho dovuto affrontare. Ma nel complesso è stata una stagione positiva, sì.

Ho incontrato un idolo come Dida? Incontrarlo è stato un piacere enorme sicuramente. Fra i portieri attuali cerco di prendere spunto da tutti. Se devo dirne uno, dico Mike Maignan. Giocare in prima squadra? Sarebbe un sogno”.