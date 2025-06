Reso noto il calendario della Primavera: il Milan esordirà a Lecce

Partirà dal Salento la stagione 2025/26 del Milan Primavera: i giovani rossoneri saranno ospiti del Lecce nella prima giornata del Campionato Primavera 1, che si disputerà nello stesso fine settimana che vedrà il via della Serie A. Avvio in trasferta come nella passata stagione, quindi, per i nostri ragazzi che nel primo impegno casalingo ufficiale ospiteranno invece il Sassuolo nella rivincita del Playoff perso lo scorso maggio. A novembre - prima della sosta nazionali - l'andata contro la Juventus, stesso mese del primo Derby stagionale contro l'Inter campione d'Italia in carica. Ultimo impegno del 2025 sul campo del neopromosso Napoli (novità della massima serie insieme a Frosinone e Parma), mentre il 2026 prenderà il via in casa contro la Roma. La lunga stagione regolare si concluderà il weekend del 16-17 maggio, quando al PUMA House of Football arriverà il Torino.

Tre i turni infrasettimanali previsti (17 dicembre, 21 gennaio e 4 marzo) in un calendario che vedrà anche cinque soste: quattro per le nazionali - 6 settembre, 11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo - e una, il 27 dicembre, per le festività natalizie. I rossoneri saranno impegnati anche in Coppa Italia, competizione nella quale entreranno in gioco dagli Ottavi di finale (previsti il 7 gennaio) per affrontare, in casa, chi uscirà vincente dalle sfide Torino-Pescara e Parma-Ascoli. Invariata in generale la formula del campionato a 20 squadre (le prime 6 accedono alla fase finale per assegnare lo Scudetto), il prossimo campionato Primavera 1 avrà come annata di riferimento il 2006 e sarà consentito l'inserimento in distinta di un solo giocatore fuori quota (senza limite d'età) per la sola stagione regolare (escludendo le ultime cinque giornate).

GIRONE D'ANDATA

1ª giornata (16/08): Lecce-Milan

2ª giornata (23/08): Milan-Sassuolo

3ª giornata (30/08): Milan-Genoa

4ª giornata (13/09): Cagliari-Milan

5ª giornata (20/09): Milan-Frosinone

6ª giornata (27/09): Cremonese-Milan

7ª giornata (04/10): Milan-Monza

8ª giornata (18/10): Atalanta-Milan

9ª giornata (25/10): Milan-Cesena

10ª giornata (01/11): Lazio-Milan

11ª giornata (08/11): Milan-Juventus

12ª giornata (22/11): Fiorentina-Milan

13ª giornata (29/11): Inter-Milan

14ª giornata (06/12): Milan-Hellas Verona

15ª giornata (13/12): Bologna-Milan

16ª giornata (17/12): Milan-Parma

17ª giornata (20/12): Napoli-Milan

18ª giornata (03/01): Milan-Roma

19ª giornata (10/01): Torino-Milan

GIRONE DI RITORNO

20ª giornata (17/01): Milan-Fiorentina

21ª giornata (21/01): Frosinone-Milan

22ª giornata (24/01): Milan-Inter

23ª giornata (31/01): Hellas Verona-Milan

24ª giornata (07/02): Milan-Lazio

25ª giornata (14/02): Genoa-Milan

26ª giornata (21/02): Milan-Napoli

27ª giornata (28/02): Roma-Milan

28ª giornata (04/03): Milan-Cremonese

29ª giornata (07/03): Cesena-Milan

30ª giornata (14/03): Milan-Bologna

31ª giornata (21/03): Juventus-Milan

32ª giornata (04/04): Milan-Lecce

33ª giornata (11/04): Milan-Atalanta

34ª giornata (18/04): Sassuolo-Milan

35ª giornata (25/04): Milan-Cagliari

36ª giornata (02/05): Monza-Milan

37ª giornata (09/05): Parma-Milan

38ª giornata (16/05): Milan-Torino